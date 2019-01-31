В Херсонской области военнослужащие задержали мужчину, который запускал беспилотный летательный аппарат над территорией воинской части.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Несмотря на многочисленные предупреждения о запрете применения БПЛА различных типов над режимными объектами, такие нарушения продолжаются. Так, 30 января, около 15:00 на Херсонщине над воинской частью Воздушных Сил ВСУ обнаружен беспилотный летательный аппарат типа «крыло»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурный подразделения нашел и задержал мужчину, изъял у него пульт управления и сам беспилотник.

Фото: facebook.com/kpszsu

На БПЛА была установлена камера с высоким разрешением. Оператор - житель Херсона 1994 г.р., работник ИТ-компании. Мужчина рассказал, что беспилотники - его хобби, а этот он изготовил самостоятельно и решил испытать его в местном парке (в 400 метрах от воинской части).

С мужчиной беседуют правоохранители.

"Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обращается к гражданам с оговоркой: даже в условиях мирного времени есть разрешительная процедура, регламентирующая использование гражданскими лицами беспилотных летательных аппаратов различных типов. В районе проведения учений, над воинскими частями, а также объектами и полигонами все выявленные БПЛА будут обезврежены. Лиц, осуществлявших запуск или которые управляли этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - напомнили в Генштабе.

Напомним, ранее военные обезвредили беспилотник вблизи военного арсенала.

В ноябре прошлого года военные открыли огонь по летавшим над артскладами беспилотникам, которые оказались проверкой охраны.

Диверсия с помощью беспилотника является одной из версий поджога на складе боеприпасов в Ичне (Черниговская область).

В Украине беспилотникам запрещено летать над промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т. д. Центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения, дороги государственного значения и линии электропередачи можно пересекать, но не летать над ними. В Генштабе ранее пообещали сбивать все беспилотники, замеченные над воинскими частями или полигонами.