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Станцию "Майдан Независимости" в Киеве и переход на "Крещатик" закрывали из-за звонка о минировании (обновлено)

Взрывчатки в метро не нашли.

Станцию "Майдан Независимости" в Киеве и переход на "Крещатик" закрывали из-за звонка о минировании (обновлено)
Станция "Майдан Незалежности" в Киеве
Фото: metro.kiev.ua

Станция киевского метро "Майдан Независимости", а также переход на станцию "Крещатик" закрыты для проверки правоохранителями.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка на станцию "Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Обновление 11:00. Никаких взрывоопасных предметов в ходе проверки не обнаружили.

"Внимание! Станция "Майдан Независимости" + пересадка на станцию "Крещатик" открыты на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Напомним в "Киевском метрополитене" в 2018 году зарегистрировали 781 преступление. 310 уголовных производств были раскрыты

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