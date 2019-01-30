В Кривом Роге правоохранители проверяют информацию о минировании шести школ.

Об этом сообщается на сайте полиции Днепроперовской области.

"Информация о заминировании поступило 30 января в около 10 утра. Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники. Из учебных заведений эвакуировали учеников и работников", - говорится в сообщении.

О наличии каких-либо взрывоопасных вещей не сообщается.

Фото: dp.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Фото: dp.npu.gov.ua

Обновление. Городское издание "Первый Криворожский" опубликовало текст записки с информацией о минировании.

"Добрый день. Спешим сообщить, что ваши школы сегодня взрывоопасны. Я бы на вашем месте (пока все живы и здоровы) поблагодарила Латыш Антонину Анатольевну. Именно она толкнула нас на столь серьезный поступок. Мы не хотим, чтобы дети страдали от маразма учителей. Эта взрывная реформа поможет нам избавиться от старой школы, пропитанной старыми учителями с маразмом и психозом. У вас есть время сказать «спасибо, Тоня», так как события произойдут сегодня 30.01 в 14:00. Кстати, заряжена только одна из ваших школ. Так будет интереснее искать. Латыш, Тоня, если тебе дали это прочесть, то, думаю, ты осознаешь за что. Нужно было вести себя достойно учителя. Аллах Акбар!"

Фото: "Первый криворожский" Записка о минировании школ в Кривом Роге

Ранее в youtube было опубликовано видео ученицы, с которой якобы разговаривает учительница школы №130 Антонина Латыш. Девочка передала заявление на имя директора, где родители просят позволить дочке отсутствовать на занятиях по семейным обстоятельствам. В видео зафиксировано, что якобы именно Антонина Латыш кричит на эту ученицу и оскорбляет ее

По состоянию на 14:20 информации о результатах проверки в школах еще нет.

Напомним, в феврале прошлого года два шестиклассника сообщили о "минировании" школы в Киеве.