В среду в Киеве дождь и туман, днем до +4 градусов

Плюсовая температура ожидается во всех регионах, ночью возможен мороз.

В среду, 30 января, в Киеве облачно, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

На западе Украины облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, на Закарпатье +2…-3 градуса, днем -1…+5 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -2…-7 градусов, днем 0…+5 градусов.В Моршине местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -4…-6 градусов, днем +1…+3 градуса.

В Трускавце местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -4…-6 градусов, днем +1…+3 градуса.

В Сваляве местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +1…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, местами небольшой дождь, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, местами небольшой дождь, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Крыму облачно, ночью и днем местами небольшой дождь, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+11 градусов.