В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
Отец Гандзюк заявил о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА
Отец Гандзюк заявил о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА
Вакарчук решил не баллотироваться в президенты
Вакарчук решил не баллотироваться в президенты
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
Публикационный пожар
Публикационный пожар
У меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты, - Вакарчук
У меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты, - Вакарчук
ГлавнаяОбществоПроисшествия

11 шахтеров эвакуировали из шахты под Торецком

Ночью в шахтном стволе обнаружили задымление.

11 шахтеров эвакуировали из шахты под Торецком
Фото: facebook.com/pavllis

В поселке Северный под Торецком эвакуировали горняков после короткого замыкания на шахте. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Около полуночи поступила информация о пожаре в шахтном стволе на шахте "Северная". На месте инцидента выяснилось, что наблюдается задымление без открытого горения. Как установили спасатели, в электродвигателе подъемника произошло короткое замыкание.

На момент инцидента в шахте находились 11 горняков, из которых 8 были эвакуированы немедленно, и еще троих подняли на поверхность в 03:36. Все горняки прошли шахтный медицинский осмотр и медицинское освидетельствование, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, сегодня ночью в результате взрыва на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском тяжелые ожоги получили пятеро рабочих.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также