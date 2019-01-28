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В Киеве горел радиозавод

Причину возгорания установит следствие.

В Киеве горел радиозавод
В Киеве горел радиозавод
Фото: kiev.informator.ua

В понедельник, 28 января, В Киеве произошел пожар на территории радиозавода на улице Бориспольской.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что пожару присвоили ранг повышенной сложности.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:30. Пожар начался в одноэтажном цеху, огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Помещение было сильно задымлено, поэтому спасателям пришлось стягивать дополнительные силы.

В 17:35 пожарным удалось огонь локализовать, а в 17:53 - ликвидировать пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших. Точную причину возгорания установит следствие.

Напомним, ранее на Подоле в Киеве произошел пожар в ресторане турецкой кухни.

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