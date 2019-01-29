На Здолбуновском рынке в городе Ровно утром 29 января произошел взрыв в киоске с шаурмой. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Фото: ogo.ua

Фото: ogo.ua

Фото: ogo.ua

Взрыв произошел из-за разгерметизации трубки от газового баллона до гриля. Произошла вспышка газовоздушной смеси.

Возгорание потушили до прибытия спасателей.

Пострадавших доставили в Ровенскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 22 декабря на рождественской ярмарке в центре Львова произошел взрыв в киоске с едой. Тогда серьезные ожоги получили пять человек, один из них скончался на Новый год.