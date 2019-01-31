"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
В Николаеве у здания районного суда должник застрелил супружескую пару (обновлено)
В Николаеве у здания районного суда должник застрелил супружескую пару (обновлено)
В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)
В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
«Или Порошенко, или Путин»
«Или Порошенко, или Путин»
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция Харькова задержала мужчину, ранившего ножом трех человек

Во время ночных посиделок в кафе мужчина подрался с компанией.

Полиция Харькова задержала мужчину, ранившего ножом трех человек
Кафе в Харькове, где произошло нападение
Фото: npu.gov.ua

В ходе комплексной отработки полицейские Харькова задержали злоумышленника, который едва не убил трех человек. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Кафе в Харькове, где произошло нападение
Фото: npu.gov.ua
Кафе в Харькове, где произошло нападение

В Московском районе Харькова полиция задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство трех человек. В ходе расследования было установлено, что ночью 30 января мужчина находился с кафе, где после употребления спиртных напитков между ним и тремя гражданами возник конфликт.

Злоумышленник ножом нанес несколько ударов в грудь 32- и 36-летним мужчинам и 30-летней женщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По факту покушения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, ч. 2, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, накануне в Николаеве полиция задержала на месте преступления мужчину, застрелившего из ружья супружескую пару, которой был должен 40 тысяч долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также