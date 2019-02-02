Тимошенко: снизить цену на газ можно в пять шагов

Лидеры шести фракций, по ее словам, поддерживают решение об отмене повышения цены на газ.

У президента, по Конституции, есть все рычаги для того, чтобы снизить цену на газ вдвое и ввести мораторий на рост тарифов. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в прямом эфире телеканала «Украина».

Лидер «Батькивщины» убеждена, снизить цену на газ не только возможно, но и необходимо сделать. И для этого нужно 5 шагов. Прежде всего, воспользуется правом вето относительно постановлений правительства, которые повысили цену на газ. Второй шаг - освободить своим указом от занимаемой должности руководителя структуры, которая устанавливает тарифы, НКРЭКП: «Назначает руководителя президент и отвечает за тарифную ситуацию - президент».

Третий шаг, по ее словам, - направить украинский газ на нужды населения и бюджетной сферы.

Следующий шаг новой власти - перерасчет цены на газ, ведь с транспортировкой, с добычей, с 30% прибылью он должен стоить 3,55 грн, а не 8,55 грн, как сегодня выставляют людям.

Также, считает Тимошенко, необходимо внедрение моратория на рост цен на жилищно-коммунальные услуги, как это сегодня сделали Румыния и Польша.

Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что все чиновники действующей власти, которые "незаконно обирали украинцев посредством тарифов, должны отвечать по закону: «Каждый, кто принял хоть копейку у людей из-за тарифов на газ, а потом переписал на свои оффшорные счета будет привлечен к уголовной ответственности».

Напомним, проект постановления об отмене решения правительства о повышении цены на газ и введения моратория на его подорожание подписали лидеры шести фракций, кроме БПП. Документ (№9265) зарегистрирован в Верховной Раде.