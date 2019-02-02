«Народный фронт» снова взял паузу

«Народный фронт» , победитель прошлых парламентских выборов, получивший вторую по величине фракцию в парламенте, сегодня на своем съезде принял «непростое», по словам своего главы Арсения Яценюка, но «мудрое», как сказал секретарь СНБО и еще один лидер «НФ» Александр Турчинов, решение. Имея рейтинг в рамках погрешности «НФ», как и анонсировал LB.ua со ссылкой на свои источники , не стал выдвигать своего кандидата на выборах президента. Как и поддерживать других претендентов на высшую должность. Вместо этого партия решила основательно подготовиться к парламентской гонке.

Главная интрига

«Народный фронт», вторая партия властной коалиции, провела свой съезд за день до окончания официального выдвижения кандидатов в президенты – 2 февраля. В просторном зале СК «Олимпийском», который оформили в стилистике цветов украинского флага с элементом логотипа ЕС, в полдень собрался внушительный пул топ-чиновников и политиков.

Фото: Макс Требухов

В первом ряду перед сценой ещё за 15 минут до начала мероприятия появились все VIP-ы съезда: спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, которого прямо до кресла провожала охрана, министр юстиции Павел Петренко, министр экологии Остап Семерак, вице-спикер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, министр инфраструктуры Владимир Омелян и образования Лилия Гриневич, молодёжи и спорта Игорь Жданов. Одним из последних зашёл глава МВД Арсен Аваков.

Фото: Макс Требухов

Во «втором эшелоне» разместили главу фракции НФ Максима Бурбака, главу Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Сергея Пашинского и остальных депутатов «НФ». Среди присутствующих ещё до начала был замечен скандальный экс-депутат, один из спонсоров партии Николай Мартыненко, который не скрывал доброго расположения духа, здороваясь с улыбкой с коллегами.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Требухов

Прессу, которая уже спустилась со второго этажа, где «в предвкушении» действа поили кофе-чаем с печеньем, попросили отойти от сцены для освобождения прохода главных участников. В это же время мимо журналистов, которые ослушались рекомендаций «отойти», несколько раз «туда-сюда» с телефоном в руках пробегал сам Арсений Петрович, явно нервно говоря с кем-то на «том проводе».

Фото: Анна Стешенко

Поэтому до последней минуты для большинства сохранялась интрига: так будет ли на съезде «НФ» собственной персоной премьер Владимир Гройсман, который на этой неделе принимал участие в форуме по выдвижению в президента Петра Порошенко? Источник из окружения спикера Андрея Парубия, также участвовавшего в президентском мероприятии, ещё до начала съезда «НФ» заверил LB.ua: Владимир Борисович «будет, но не долго». В последствии, так и оказалось.

Фото: Макс Требухов

Отметим, что для многих сам факт присутствия Владимира Гройсмана после его публичной поддержки Петра Порошенко на форуме «От Крут до Брюсселя» должен был стать своеобразным знаком. «Мол, в команде все стабильно и спокойно, мы все вместе, и никто не пытается покинуть тонущий корабль. Да, Арсению Петровичу и в целом партии известны последние социологические рейтинги, и как бы кому-то не кололось и не хотелось участвовать в президентских выборах, мы займём разумную позицию, исходя из всех вводных», – убеждал LB.ua один собеседник из руководства «НФ».

Для разрядки всем присутствующим на больших экранах демонстрировали видеоролик о том, как «после побега Януковича именно «НФ» взял на себя всю ответственность за происходящее в стране во главе с Яценюком». Тут же зачем-то вставили кадры из пропагандистских и фейковых новостей российского ТВ об участии Арсения Петровича в войне против РФ и его «чеченским следе».

«Мы не боролись за власть, мы боролись за государство... Мы восстановили армию, мы развернули курс Украину в ЕС и НАТО... Мы обеспечили субсидии населению на газ… Мы начали ремонт дорог, реформу медицины и школы», – звучало с экрана.

Фото: Макс Требухов

Дальше больше. «Независимые эксперты посчитали, что предвыборные обещания «НФ» выполнил почти на 100%», – убеждал голос за кадром.

И тут в зале последним появился премьер Гройсман в окружении свиты. Для закрепления «картинки» фотографам разрешили пять минут запечатлеть руководство Кабмина и лидеров «НФ» в первом ряду. После чего слово взял Арсений Петрович, который, вероятно, для влияния на женскую часть электората, отрастил уже не просто щетину, а настоящую бороду.

«Я рад приветствовать членов самой лучшей и самой сильной политической партии «Народный фронт». Я рад приветствовать нашего друга – премьера Владимира Гройсмана и каждого из вас. Сегодня у нас важный день и важное решение», – напористо начал Яценюк.

Фото: Макс Требухов

Затем на сцену вышли ветераны война на Донбассе – так же, как это было на съезде Юлии Тимошенко и на форуме Порошенко. Военным аплодировали больше десяти минут. Правда, непонятно, что среди них делал Михаил Гаврилюк.

Приветствие Гройсмана и epic Яценюка

После военных на сцене появился премьер, который под аккомпанемент аплодисментов несколько раз поблагодарил «настоящих партнеров», особенно лично Яценюка «за его чёткую и государственную позицию».

Отдельно Владимир Борисович сказал «спасибо» всем министрам и спикеру Парубию, а также заочно «действующему президенту Украины».

«Только вместе, не мешая другу другу, мы можем каждый делать своё дело... Для этого нам нужно единство», – подытожил он свой на удивление для многих присутствующих короткий спич, после чего поспешно в сопровождении Яценюка удалился из зала.

Фото: Макс Требухов

Далее начались нудные формальности подобных сборов: перечисление счетной комиссии, проверка мандатов и т.п.

Кульминацией же съезда стало 40-минутное выступление главы партии, когда Яценюк для начала напомнил всем, что он был «дважды премьером». И уже, будучи «простым человеком», объездил полмира и проводил встречи с ключевыми мировыми лидерами. Наконец-то подошёл момент озвучить главное решение, но Арсений Петрович в лучших театральных традициях решил до конца «держать зал».

Он долго рассказывал: каким должен быть следующий украинский президент:

«Я убеждён, что новый президент должен обеспечить членство Украины в НАТО, а также узаконить брачный союз с ЕС, стать членом Евросоюза», – отметил он.

К слову, два основных фаворита: и Тимошенко, и Порошенко, – задекларировали в своих программах эти обещания.

Далее глава «Народного фронта» резонно напомнил, что большинство кандидатов в списке зарегистрировавшихся в ЦИК, демонстрируют «не просто популизм, а социалистический большевизм», который в своё время для Украины закончился войной и жертвами.

«Президент – это моральный авторитет, не штандарт, а стандарт. Президент – это визионер, который своими ценностями и действиями обязан обьединить народ. Объединить Украину и сделать ее великой. Вот задание президента... И президент должен найти в себе силы обратиться к тем, кто будет голосовать против него», – заявил он.

Фото: Макс Требухов

После паузы Арсений Петрович, поменяв высокий тон на более низкий, проникновенно обратился к присутствующим: «Я знаю позицию партии о необходимости участия партии в президентских выборах. Я благодарен партии за это. Я долго думал... И это не простое решение... В следствии массированной кампании по дискредитации, когда нагло врали избирателям. Сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть президентские выборы 2019 года. Я реалист. Было бы безответственным вносить распорошенность для украинский национальной части людей, которые хотят изменений в стране. Я принял решение, что мы должны бороться за новый парламент, на выборах в Верховную Раду Украины и за формирование нового правительства».

К слову, это не первые выборы, которые «НФ» решил пропустить. Аналогичное решение партия принимала накануне выборов в местные советы в 2015 году – ввиду того, что партия растеряла свой рейтинг якобы из-за проведения непопулярных реформ. Хотя тогда партия готовы были поддержать около 3% избирателей – намного больше, чем сейчас.

Фото: Макс Требухов

Впрочем, Арсений Яценюк заверил, что партия таки «идёт к победе на парламентских выборах и формированию нового Кабмина!».

Также он напомнил, «что 21 апреля выборы президента закончатся вторым туром. Но ничего не поменяется: Россия как была, так и останется агрессором. Поэтому основное задание президента — это обеспечить дальнейшее укрепление армии и обороноспособности Украины... Здание президента – выгнать российского оккупанта с украинской земли, вернуть Донецк и Крым», – сказал он.

Важно, что во всей этой яркой, насыщенной паузами и даже театральным придыханием речи, Яценюк, как и ожидалось, так и не назвал конкретную фамилию кандидата в президенты, которого поддержит «Народный фронт». Впрочем, публичная поддержка непопулярной сегодня партии вряд ли добавит кому-то баллов. А вот отсутствие кандидата от «НФ» на поле явно выгодно Петру Порошенко – даже потеря 1-2%, которые мог бы набрать тот же Яценюк, могла перечеркнуть надежды действующего президента на второй тур.

С чистого листа?

Зал то ли выдохнул, то ли еще больше не понимал происходящего. Для успокоения «смуты» слово взял Александр Турчинов, который на форуме у Порошенко был, но не выступал. Он дал понять всем, что «это мудрое решение», – не принимать участие в выборах президента.

Фото: Макс Требухов

Спикер Андрей Парубий после него с трибуны вновь вспомнил о роли парламента в принятии в первом чтении закона о языке, о квотах на вещание на украинском языке и обращении к Вселенскому патриархату по предоставлении Томоса.

За ним на сцену вышел глава МВД Арсен Аваков. Его выступление, к слову, восприняли более оживлённо. И немудрено, учитывая перманентные слухи о его сближении с Юлией Тимошенко.

Фото: Макс Требухов

«Жизнь идёт вперёд, обстоятельства так сложились, чтобы мы не были статистами и записывающими на выборах президента, мы не выдвигаем своего кандидата. но мы будем принимать участие в выборах президента – в обеспечении честных выборов, что в не было ни каких каруселей, ни каких покупок голосов, – в очередной раз пообещал он.

«НФ» будет участвовать в парламентских выборах. И лично я, как глава МВД, поддерживаю идею консолидации всех центристских сил. Ведь Украина – это Европа, Россия – оккупант, а Путин – xу…лo», – повторил он с трибуны слова, ранее сказанные в интервью LB.ua, сорвав самые бурные аплодисменты за весь съезд.

После последующих призывов о необходимости продолжения реформы образования министра Гриневич и других «паркетных» выступлений членов Кабмин, Яценюк по истечению более двух часов съезда предложил всем присутствующим принять резолюцию съезда.

Фото: Макс Требухов

«О формирования центрального и региональных избирательных штабов для участия, нет, поправлю, для начала переговоров об участии в парламентских выборах», – признал Арсений Петрович реальные шансы «НФ» единолично удержаться на политическим плаву.

Делегаты съезда дружно подняли карточки голосования. Арсений Петрович предупредил напоследок, что очень скоро всех ждут парламентские выборы, поэтому уже сегодня нужно начать работать. Но доживет ли до них партия и ели да, то в какой кондиции – большой вопрос.