Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией с Россией

Кабинет министров прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

Данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.

Напомним, 18 января министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина разорвала 49 договоров с Российской Федерацией и планирует разорвать еще примерно столько же. Уже прекратили свое существование 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных.