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Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области

Область станет Кропивницкой.

Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области
Фото: Wikimapia

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде.

"Вчера (5 февраля) было предоставлено заключение по этому законопроекту. Он признан конституционным", - сказано в сообщении.

Таким образом, КС признал, что переименование области не нарушает статьи 157 и 158 Конституции.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 133 Конституции о системе административно-территориального устройства Украины, согласно которым Кировоградская область переименовывается в Кропивницкую. В случае положительного заключения КС, изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

В сентябре 2017 года парламент переименовал Кировоград в Кропивницкий. В мае 2018 года 153 депутата Рады предложили парламенту переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а в ноябре этот законопроект приняли с третьей попытки.

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Источник: "Українські новини"
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