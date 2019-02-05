Полиция продлила срок охраны одесского активиста Михайлика

В сентябре прошлого года на него совершили покушение.

Следователи Национальной полиции продлили срок охраны одесского активиста Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в сентябре прошлого года правоохранители задержали подозреваемых в нападении на мужчину. Во время осуществления досудебного расследования следователь полиции в Одесской области применил на определенный срок меры безопасности в отношении потерпевшего, о чем было вынесено соответствующее постановление.

"Меры по физической охране были продолжены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, - об отсутствии потребности в мероприятиях по обеспечению его безопасности", - заявили в полиции.

Также в полиции сообщили, что сейчас досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции. После определения подследственности в уголовном производстве по ГСУ Нацполиции заявления от потерпевшего о необходимости применения в отношении него мер безопасности к следствию не поступало.

"Однако следователем вновь продлено действие мер безопасности. Нацполиция готова обеспечить предоставление физической охраны в формате и исходя из необходимости, которую укажет потерпевший", - добавили в полиции.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома. Михайлик выжил, однако украинские врачи не рискнули извлекать пулю, застрявшую в легком.

23 сентября полиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в покушении на умышленное убийство. Изначально всех троих взяли под стражу, однако позже суд отпустил под домашний арест одного из задержанных, - Торнике Герасина (Нагладзе), так как он является инвалидом 1-й группы.

В начале января Михайлик перенес операцию по удалению пули из легкого, операция продолжалась почти пять часов. 20 января его выписали из клиники в немецком Мюнхене.