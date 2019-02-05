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Начальника теротдела районной полиции Киева задержали за взятку $15 тыс

Полицейский требовал деньги от бизнесмена за реагирование на его заявление.

Начальника теротдела районной полиции Киева задержали за взятку $15 тыс
Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохранительные органы задержали во вторник временно исполняющего обязанности начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева, который обслуживает улицы Большую Васильковскую и Антоновича.

Полицейский попался на взятке в размере 15 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Изначально он просил 34 тысячи долларов от предпринимателя, который сообщил о краже денег, в виде "отката" за то, чтобы принять соответствующие меры правового реагирования по заявлению.

Полицейского задержали на горячем. Ему собираются предъявить подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Операция проводилась совместно СБУ, Госбюро расследования и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 31 января в Киеве правоохранители задержали руководителя КП Стрыйского городского совета во Львовской области при получении "отката" в размере 680 тыс. гривен.

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