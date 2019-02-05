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​"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса

С 5 февраля поезда Одесса-Москва-Одесса и Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день.

АО "Укрзализныця" уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию, и с 5 февраля поезда №24/23 Одесса-Москва-Одесса и №20/19 Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"Уменьшение рейсов поездов в России связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

В "УЗ" отмечают, что с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Так, с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. Всего в ЕС и обратно с августа 2018г до января 2019 года перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в России и обратно - 329,4 тыс. пассажиров.

"Специалисты Укрзализныци прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. Так, в деловые и туристические центры Европы "УЗ"ця уже назначила 20 пар поездов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2018 году в Россию железной дорогой выехали 654,9 тыс. человек, из России въехали 627,5 тыс.

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