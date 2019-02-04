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"Укрзализныця" получила последние пять локомотивов по контракту с GE

Глава правления железной дороги доволен американскими тепловозами.

"Укрзализныця" получила последние пять локомотивов по контракту с GE
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Укрзализныця" 1 февраля получила последние пять локомотивов по контракту с американской General Electric.

Об этом сообщил глава правления УЗ Евгений Кравцов.

"Укрзализныця получила все 30 законтрактованных локомотивов GE. Последние пять встречали в Черноморске в пятницу. Дальше - маршрут уже отработан. Сначала - на Крюковский вагоностроительный завод. Там доукомплектовании находятся еще десять американских локомотивов", - говорится в фейсбуке Евгения Кравцова.

Остальные 15 локомотивов уже находятся в эксплуатации на мариупольском, мелитопольском и николаевском направлении. В УЗ довольны их работой.

"Меньше затраты, высокая скорость и больший суточный пробег. Это первые впечатления от работы локомотивов GE на украинском путях. Если средняя скорость наших старых локомотивов на участке Долинская - Николаев - 41 км/ч, то локомотивов GE - уже 60 км/ч. Машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, американские тепловозы - в среднем 540 км. Также удельные расходы топлива существенно снижены. На участке Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха до 30%, на Долинская - Николаев - до 20%. В общем эти 15 локомотивов GE сегодня обеспечивают 25% теплотяги по нашим трем региональных филиалам, где они работают, - Приднепровскому, Донецкому и Одесскому", - цитирует Кравцова пресс-служба УЗ.

Напомним, 23 февраля 2018 УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ до конца первого квартала 2019 года должна была получить 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

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