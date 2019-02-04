"Энергоатом" заключил с французской компанией договор о поставке запчастей для Южно-Украинской АЭС

НАЭК "Энергоатом" заключила 1 февраля договор на поставку запчастей к дизель-генераторам для Южно-Украинской АЭС на 80 млн грн с производителем этого оборудования - компанией Wärtsilä France (французское подразделение финской Wärtsilä). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подписание контракта состоялось при участии президента НАЭК Юрия Недашковского и директора по предоставлению услуг ядерной отрасли Wärtsilä France Мишеля Куббинги.

Контракт подписан по итогам аукциона на поставку запчастей в количестве 1954 единиц с ожидаемой стоимостью 239,1 млн грн, который был объявлен 7 сентября 2018 года. На подачу заявок и рассмотрение претензий было отведено более двух месяцев.

Еще один аукцион на поставку таких же запчастей в количестве 1111 единиц был объявлен 4 июня 2018 года с ожидаемой стоимостью 192,8 млн грн. На подачу заявок и рассмотрение претензий было отведено больше пяти месяцев. Его победителем также стала Wärtsilä France, сообщение о намерении подписать с ней договор "Энергоатом" опубликовал 15 января.

История проведения аукционов, хранящаяся в системе Прозорро, свидетельствует о том, что подготовительный процесс был длительным, в течение этого периода многократно изменялась тендерная документация. Кроме того, перед проведенным 17 января аукционом на поставку 1954 единиц запчастей Wärtsilä France подала 6 требований об устранении нарушений и три жалобы.

Напомним, в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч.2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). С запуском нового рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула Роттердам+, прекратит своё существование.