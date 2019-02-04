В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Нарастающая тревога
Нарастающая тревога
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове на свалку выбросили трупы зараженных АЧС свиней

Правоохранители ищут причастных к преступлению лиц.

Около 30 мертвых свиней были обнаружены на пустыре по улице Бучмы в Харькове. Сообщение об этом поступило в Московский отдел полиции в 23:34 1 февраля от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует пресс-служба областной полиции.

По результатам исследований, проведенных региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, в патологическом материале был обнаружен ДНК вирус африканской чумы свиней.

Полиция Харькова открыла уголовное производство по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил). Правоохранители ищут лиц, причастных к преступлению.

Напомним, африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также