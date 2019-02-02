Полиции известен заказчик покушения на офицера, расследовавшего убийство "Сармата"

Офицер полиции Алексей Логвиненко, на которого было совершено покушение в Харькове 16 января, выздоравливает. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, два дня назад полицейский вышел из комы. Сейчас он находится в реанимационном отделении, его состояние здоровья стабилизировалось.

Аброськин сообщил, что посетил полицейского в больнице в Харькове сегодня, 2 февраля.

"Во-первых, могу сказать, что благодаря Богу и нашим врачам, он идет на поправку. Благодарен врачам за спасенную жизнь Алексея. Во-вторых, мы установили заказчика этого ужасного нападения на сотрудника полиции и ему будет объявлено о подозрении. Мы продолжаем активно работать над установлением непосредственных исполнителей", - написал Аброськин.

Напомним, 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера полиции Алексея Логвиненко. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета. Пострадавший с ранениями головы и шеи был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Его прооперировали.

Позже стало известно, что Логвиненко занимался расследованием убийства экс-добровольца Виталия Олешко ("Сармата"). Активиста Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области.