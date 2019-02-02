Верховная Рада начнет новую сессию с изменения Конституции Украины
Верховная Рада начнет новую сессию с изменения Конституции Украины
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе
Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе
На площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвы
На площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвы
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Вилкула облили зеленкой в Бердянске
Вилкула облили зеленкой в Бердянске
​Стали известны претензии набсовета НОТУ к Аласании
​Стали известны претензии набсовета НОТУ к Аласании
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин

Они приближались к зоне охраны.

Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин
Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности дежурная смена обнаружила и совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка ВС Украины задержала трех подозрительных граждан, которые приближались к зоне охраны. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба на странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера, 1 февраля.

"О происшествии безотлагательно сообщено представителям Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в зоне их ответственности. Задержанных передали правоохранителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за бдительность и умелые действия во время охраны важных объектов личный состав дежурной смены и подразделения ВСП представлен к поощрению.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", – добавили в Генштабе.

Напомним, в октябре на складе боеприпасов арсенала ВСУ №6 в пгт Дружба вблизи Ични произошли взрывы. Спасатели эвакуировали из зоны возможного поражения более 12 тыс. местных жителей. Тушение пожара на арсенале длилось 2 недели. Следствие считает основной причиной происшествия диверсию российских спецслужб. 

По результатам экспертиз, Минобороны назвало атаки на склады боеприпасов и военные арсеналы в Сватово, Балаклее и Ичне спланированными врагом террористическими актами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также