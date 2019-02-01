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Оба призыва в армию в 2019 году будут длиться по три месяца

Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих-срочников и сроки проведения очередных призывов.

Оба призыва в армию в 2019 году будут длиться по три месяца
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2019 году.

Об этом говорится в указе президента №22 от 30 января.

Согласно документу, из Вооруженных сил и других воинских формирований военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования "специалист" или "магистр" и отслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в апреле-мае и октябре-декабре 2019 года. Другие военнослужащие - срочники, отслужившие установленные сроки, будут увольняться в запас в феврале, апреле-мае и октябре-ноябре.

Призыв на срочную службу граждан, которым исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на увольнение или отсрочку от призыва, также будет осуществляться в апреле-июне и октябре-декабре 2019 года.

Кабинету министров поручено определить численность граждан, подлежащих призыву, а также объемы расходов для проведения очередных призывов в 2019 году.

Также Порошенко поручил Кабмину, Киевской и областным госадминистрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов. Также президент поручил профильным ведомствам обеспечить перевозку лиц, освобожденных в запас и призванных на срочную службу, с соблюдением требований безопасности и проведением расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Напомним, в 2018 году на военную службу по контракту в ВСУ приняли более 27 тыс. человек, в том числе 1700 офицеров.

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