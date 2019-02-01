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Министерство молодежи и спорта объявило конкурс на проекты по патриотическому воспитанию

Предложения будут приниматься до 14 марта.

Министерство молодежи и спорта объявило конкурс на проекты по патриотическому воспитанию
Фото: EPA/UPG

Министерство молодежи и спорта объявило конкурс проектов национально-патриотического воспитания, которые будут реализованы в 2020 году при финансовой поддержке государства.

Об этом сообщил госсекретарь Минспорта Олег Немчинов, передает "Интерфакс-Украина".

"Все желающие могут подать заявки и получить государственное финансирование на мероприятия, которые связаны с национально-патриотическим воспитанием", - сказал он.

Согласно условиям, конкурсные предложения подаются на решение таких приоритетных задач: формирование ценностных ориентиров и утверждение национально-патриотического сознания детей и молодежи, популяризация национальной духовно-культурного наследия, повышение уровня знаний о выдающихся личностях Украины.

Данные проекты должны быть всеукраинского масштаба и покрывать не менее 14 областей Украины. Предложения будут приниматься до 14 марта.

Максимальная сумма финансовой поддержки одного проекта за счет средств госбюджета не превышает 500 тыс. гривен. Отмечается, что победитель должен будет принять участие в софинансировании реализации проекта в размере не менее 15% необходимого объема средств.

Конкурс будет завершен в течение 15 дней после утверждения госбюджета на 2020 год.

Напомним, в октябре 2015 года президент подписал указ о стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016-2020 годы. Летом того же года правительство создало межведомственную комиссию по национально-патриотическому воспитанию во главе с тогдашним министром культуры Вячеславом Кириленко.

В декабре2014-го, представляя программу деятельности правительства, тогдашний премьер Арсений Яценюк анонсировал внедрение национально-патриотического воспитания в школах и детсадах.

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