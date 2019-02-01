В 2018 году в Украине произошло 1508 умышленных убийств, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Утверждается, что этом самый низкий показатель за все годы независимости.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В целом по сравнению с 2017 годом количество совершенных преступлений уменьшилось на 7 процентов, а тяжких и особо тяжких - на 13 процентов. Так, в 2018 году в Украине было совершено 463,3 тысячи преступлений. Среди них тяжких и особо тяжких - 172 тысячи, в том числе 1508 умышленных убийств.

В 2017 году полицейские расследовали 495,8 тысячи преступлений. Среди них 197,7 тысячи были тяжкими и особо тяжкими.

Напомним, в 2017 году в Украине было совершено 1551 умышленное убийство, в 2016 - 1726 убийств.