"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией (обновлено)
Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией (обновлено)
Зеленский и Порошенко усилили позиции, - соцопрос
Зеленский и Порошенко усилили позиции, - соцопрос
Епифаний дал большое интервью проекту KishkiNa
Епифаний дал большое интервью проекту KishkiNa
​Епифаний рассказал, как на Соборе разделились голоса между ним и луцким митрополитом Михаилом
​Епифаний рассказал, как на Соборе разделились голоса между ним и луцким митрополитом Михаилом
​Епифаний: "Когда Порошенко зарегистрируется кандидатом, наше участие в Томос-туре прекратится"
​Епифаний: "Когда Порошенко зарегистрируется кандидатом, наше участие в Томос-туре прекратится"
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У главы "Газпрома" нашли "царь-квартиру" площадью 1396 кв.м
У главы "Газпрома" нашли "царь-квартиру" площадью 1396 кв.м
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полторак назвал новые зарплаты украинских военных

Денежное обеспечение выросло более чем на 30 процентов.

Зарплаты военнослужащих в январе 2019 года повышены на 30%. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ, сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 г. увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов", - отметил министр.

Размер денежного обеспечения в 2019 году составляет: командира механизированной бригады 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.

"По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%", - сообщил Полторак.

Напомним, приказ о повышении денежного довольствия военных Полторак подписал в декабре 2018 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также