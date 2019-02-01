Также полиция инициировала служебное расследование о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств.

Центральный районный суд Николаева арестовал на 60 суток без права внесения залога мужчину, который расстрелял супружескую пару.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

"Суд … избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Кроме того, врио начальника ГУ Нацполиции области Иван Выговский инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов в деле погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, 30 января возле здания Ленинского райсуда в Николаеве местный житель Герасим Багирянц расстрелял мужчину и женщину. 31 января ему сообщили о подозрении.

Погибшие супруги - жители Одессы Михаил Белов и его супруга. Накануне суд по делу о займе 40 тыс. долларов вынес решение в пользу Беловых.