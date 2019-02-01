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Боевики два раза открывали огонь на Донбассе в пятницу

Ни один боец ВСУ не пострадал.

Боевики два раза открывали огонь на Донбассе в пятницу
Фото: Макс Левин

С начала суток боевики два раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также в полосе тактической группировки "Север" обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Хутора Вильный", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Отмечается, что ВСУ подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства.

Напомним, в четверг, 31 января, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В двух обстрелах противник применял запрещенное вооружение, В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

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