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За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За минувшие сутки боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских защитников обстреливали дважды из минометов калибра 82 мм. и автоматических гранатометов - в районе Опытного, из стрелкового - в районе Невельского.  В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции дважды из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Вильный, дважды из гранатометов - в районе н.п. Новолуганское, из минометов калибра 82 мм - в районе Кримського", - говорится в сообщении.

Военные подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным украинской разведки, шесть боевиков уничтожены, еще четыре тяжело ранены.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, в течение дня понедельника боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных.

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