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ГлавнаяОбществоПроисшествия

600 тысяч одесситов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Авария произошла вечером в понедельник, 4 февраля.

Прорыв водопровода в Одессе
Фото: dumskaya.net
Прорыв водопровода в Одессе

Около 600 тыс. человек остались без водоснабжения во вторник из-за ремонта водопровода на 1-й станции Люстдорфской дороги в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

На время ремонта приостановлена работа насосных станций "Главная" и "Южная", в результате чего без водоснабжения остались жители Приморского, Киевского и Малиновского районов Одессы.

Фото: Думская

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут в районе Люстдорфской дороги и прилегающих улицах.

Прорыв водопровода произошел вечером 4 февраля, немедленно приступить к ремонту не удалось из-за размещенного на месте аварии бигборда: на устранение рекламной конструкции и ее опоры понадобилось около 10 часов. Место прорыва обнаружили только утром во вторник в 10 метрах от основания бигборда.

Компания "Инфоксводоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов Одесской области.

Напомним, в Бердянске из-за обвала канализационного коллектора отключено водоснабжение для 30-40 тыс. жителей, городские власти оценивают стоимость ремонта в 110 млн гривен.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

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