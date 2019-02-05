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Рада в пять раз подняла именные стипендии молодым ученым

30 стипендиатов будут получать по 10 тыс. гривен в месяц.

Рада в пять раз подняла именные стипендии молодым ученым
Ученый работает с вирусом Эбола
Фото: EPA/UPG

Верховная Рада увеличила размер именных стипендий парламента молодым ученым с двух до десяти тысяч гривен. Постановление №9506 поддержали 238 депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что инфляция существенно нивелировала финансовую составляющую стипендии, поскольку в 2007 году 24 тыс. гривен в год, или 2 тыс. гривен в месяц, были существенным стимулом для молодых ученых.

Поэтому было предложено увеличение размера этой стипендии для восстановления такого стимула.

Ежегодно Рада предоставляет 30 именных стипендий для талантливых молодых ученых. Стипендиаты 2019 года были определены на заседании Рады 17 января. В список вошли ученые из разных отраслей с научными степенями докторов и кандидатов наук.

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Источник: "Украинские новости"
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