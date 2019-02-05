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Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады

Они требуют уволить главу "Нафтогаза" и снизить тарифы на газ.

Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Фото: Анна Стешенко

Депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко после выступления в парламенте, заблокировала трибуну.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Ляшковцы" обещают продолжать блокирование до тех пор пока не будет уволен глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и не будут снижены тарифы на газ для населения

Из-за этого глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, представитель президента в Раде Ирина Луценко, а также другие депутаты выступали с мест.

Фото: Анна Стешенко

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала позицию радикалов «дискриминационной в отношении коллег».

Напомним, открывая предпоследнюю, 10-ю сессию Верховной Рады VIII созыва, спикер Андрей Парубий пообещал отключать микрофон депутатам, которые будут использовать рабочее время для предвыборной агитации.

Анна Стешенко Анна Стешенко , ​журналист
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