Они требуют уволить главу "Нафтогаза" и снизить тарифы на газ.

Депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко после выступления в парламенте, заблокировала трибуну.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Ляшковцы" обещают продолжать блокирование до тех пор пока не будет уволен глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и не будут снижены тарифы на газ для населения

Из-за этого глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, представитель президента в Раде Ирина Луценко, а также другие депутаты выступали с мест.

Фото: Анна Стешенко

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала позицию радикалов «дискриминационной в отношении коллег».

Напомним, открывая предпоследнюю, 10-ю сессию Верховной Рады VIII созыва, спикер Андрей Парубий пообещал отключать микрофон депутатам, которые будут использовать рабочее время для предвыборной агитации.