С экс-главы ГФС Продана сняли электронный браслет слежения

Ему также разрешили выезжать за границу.

Соломенский районный суд Киева разрешил выезжать за границу и снял электронный браслет слежения с бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении на 89 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что 4 февраля по результатам рассмотрения ходатайства прокуроров САП суд частично продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на Продана.

"Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья, вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязательств носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу. Фактически судом предоставлена возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу", - говорится в сообщении САП.

Мотивы принятого решения в настоящее время неизвестны, поскольку объявлен лишь его краткий текст.

Данное решение обжалованию не подлежит.

В январе САП продлила расследование дела Продана на один месяц.

Напомним, Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой. Уволили Продана после того, как в прокуратуре заявили о "грубых нарушениях" с его стороны. По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года.

16 ноября САП сообщила ему о подозрении в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса).