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Суд арестовал 5 квартир, связанных с экс-главой ГФС Проданом, и дом его матери

Суд арестовал 5 квартир, связанных с экс-главой ГФС Проданом, и дом его матери
Мирослав Продан
Фото: vesti-ukr.com

Суд арестовал квартиру и дом родственников бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении на 89 млн гривен. Об этом говорится в материалах суда.

В частности, суд наложил арест на квартиру родной сестры Продана, общей площадью 107,7 кв. м, а также жилой дом его матери. Кроме того, суд арестовал имущественное права на две квартиры доверенного лица Продана, а также две квартиры, площадью 82,2 кв. м и 76,8 кв. м, которые принадлежат ООО "Риал эстейт ДИСИ ЛТД". Суд также наложил арест на нежилые помещения общей площадью 206 кв. м, которые принадлежит указанной компании.

Решение суда было принято 2 января 2019 года, однако изначально не сообщалось, какое именно имущество арестовано.

Напомним, Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой.

Расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года. 16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила ему о подозрении в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса).

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Источник: "Украинские новости"
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