Фото: пресс-служба президента

Действующий президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.

Фото: пресс-служба президента

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты", - написал Цеголко.

Напомним, сегодня состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, на которой присутствовал также президент Порошенко с женой.

Фото: пресс-служба президента

Согласно соцопроса группы "Рейтинг", по состоянию на конец декабря 2018 года Порошенко является одним из трех самых рейтинговых кандидатов в президенты вместе с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и комиком Владимиром Зеленским.

По состоянию на 1 февраля, ЦИК зарегистрировал 28 кандидатов в президенты. Ранее сегодня также подал документы для регистрации кандидатом в президенты бывший журналист Дмитрий Гнап.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.