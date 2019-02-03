Яценюк узрел в обещаниях некоторых кандидатов необольшевизм

Практически ни один из кандидатов в президенты не прочитал украинскую Конституцию и не осознает своей меры ответственности перед Украиной и этим постом. Об этом заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк на съезде партии в субботу, 2 февраля.

Арсений Яценюк отметил, что сейчас в списке кандидатов в президенты уже десятки людей: «Кто эти люди? Что они умеют? Что они знают? А где они были в 2014 году, когда страна падала? Что они обещают? ». Обещания многих из них - «это даже не популизм, это новый большевизм», - подчеркнул он, напомнив, к чему привели такие обещания сто лет назад: «Тезис «власть - советам» закончился тем, что вся власть была в руках одной большевистской партии и в стране был диктат. Тезис «мир - народам» закончился войной, заговором Сталина-Гитлера, репрессиями, захватом территорий, уничтожением украинского политического класса и интеллигенции. Тезис «земля - крестьянам» закончился коллективизацией, уничтожением украинского хозяина и Голодомором».

«Эта историческая параллель сегодня имеет реальное отражение в украинской политической среде. Предлагаются простые решения: «Всем - все, завтра утром. Зарплаты, пенсии, рабочие места. Только выберите». Практически ни один из них (кандидатов в президенты) не прочел украинскую Конституцию и вообще не осознает своей меры ответственности перед Украиной и перед тем высоким постом, на который они идут», - подчеркнул Арсений Яценюк.

В Конституции не написано, что Президент занимается зарплатами, пенсиями, инновациями, инвестициями, экономикой, бюджетом, подчеркнул лидер «Народного фронта»: «Они врут. Они безответственно врут украинскому народу».

Зато команда «Народного фронта», подчеркнул он, «не обещала, а делала»: «На трибуне парламента я несколько раз говорил, что ничего не обещаю ни сегодня, ни завтра. Все, что в силах нашей команды, мы сделаем. Это была титаническая работа. История ее оценит и уже начала оценивать».