Документы на участие в выборах президента подали 89 человек, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта. Желание участвовать в избирательной кампании изъявили 89 претендентов, сообщила пресс-служба ЦИКа.

Выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации разрешались с 31 декабря 2018 года до 3 февраля 2019 включительно.

50 комплектов документов уже рассмотрены, зарегистрированы 28 кандидатов, еще 22 претендентам отказано в регистрации из-за невнесения 2,5 млн гривен необходимого залога и/или несоответствия поданных документов требованиям законодательства.

На рассмотрении комиссии остаются документы от 39 претендентов, решение по ним должно быть принято в течение 5 дней со дня их получения.

Регистрация кандидатов завершится 8 февраля. До 7 марта включительно кандидаты могут снять свои кандидатуры, а окончательный список будет известен 8 марта.

Напомним, вечером 3 февраля ЦИК сообщал о 83 комплектах документов от потенциальных кандидатов в президенты.