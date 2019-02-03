В ближайшие пять лет Украина получит решение о членстве в НАТО, - Порошенко

Украина должна проводить реформы и достигнуть критериев, которые отвечают критериям ЕС и НАТО.

Президент Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина".

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени (через 5 лет) у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, какой он видит Украину в ближайшие пять лет.

Он подчеркнул, что Украина должна проводить реформы и достигнуть критериев, которые отвечают критериям ЕС и НАТО.

Глава государства уверен, что эти задания являются абсолютно реальными.

По словам президента, членство в ЕС существенным образом повысит уровень жизни людей, стандарты жизни и демократии.

"Членство в НАТО - это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах", - подчеркнул Петр Порошенко.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс.

Напомним, 22 ноября прошлого года Верховная Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.