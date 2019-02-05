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Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ

В песке дамбы, граничащей с отходами, содержание мышьяка в 377 раз выше предельно допустимой концентрации.

Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Фото: Крым.Реалии

Добыча песка в районе Верхне-Чурбашского и Нижне-Чурбашского хвостохранилищ, где хранились ядовитые отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат" в Керчи, может привести к катастрофическим последствиям для экосистемы Крымского полуострова.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По информации ведомства, на территории Верхне-Чурбашского хвостохранилища площадь добычи песка увеличилась в 18 раз, а Нижне-Чурбашского - в 3,2 раза.

"По имеющейся информации, работы по добыче токсичного песка проходят в непосредственной близости от обводного канала, соединяющего водоем вблизи Керчи с Черным морем. При попадании опасных веществ в этот канал, возникает опасность попадания тех же веществ в Черное море и Керченский пролив. Добыча токсического песка из хвостохранилищ вблизи Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

В украинском министерстве отметили, что количество мышьяка в отходах превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз, содержание сурьмы - в три раза, ванадия - в 3,5 раза, хрома - в 1420 раз, фосфора и железа - 341 и 370 соответственно. В песке дамбы, граничащей с отходами, содержание мышьяка в 377 раз выше предельно допустимой концентрации.

Хвостохранилище (специальное сооружение для безопасного хранения токсичных веществ) эксплуатировалось с 1968 года и предназначалось для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. По сообщениям крымских СМИ, эти отходы используют для строительства.

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