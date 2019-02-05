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Верховная Рада открыла десятую сессию

В зале зарегистрировались 356 депутатов.

Верховная Рада открыла десятую сессию
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада восьмого созыва открыла десятую сессию.

Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Десятую сессию Верховной Рады восьмого созыва объявляю открытой", - сказал он.

После этого в зале заседаний зазвучал Государственный гимн.

В сессионном зале присутствует Кабинет министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом, послы зарубежных стран, руководители центральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций.

В зале зарегистрировались 356 депутатов. Сегодня они рассмотрят блок вопросов национальной безопасности и обороны и топливно-энергетического комплекса.

Напомним, 7 февраля Рада намерена рассмотреть о втором чтении законопроект №9037, который закрепляет в Конституции полномочия парламента, президента и правительства по реализации стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключает из Основного закона норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

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Источник: "Украинские новости"
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