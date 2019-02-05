ЦИК зарегистрировал еще 4 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты на выборы 31 марта. Решения о регистрации были приняты сегодня, 5 февраля.

ЦИК зарегистрировал заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Виктора Кривенко как кандидата от партии "Народный рух Украины".

Фото: facebook/Виктор Кривенко Виктор Кривенко

В 2012-2014 Кривенко был советником министра экономического развития (Петра Порошенко) и вице-премьер-министра (Александра Вилкула), в 2014 прошел в Раду под №5 в списке "Объединения "Самопомощь", в 2016 вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко", но в 2017 покинул ее.

Фото: censor.net.ua Сергей Кривонос

Сергей Кривонос зарегистрирован от партии "Воины АТО". 2014-2016 он был начальником управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил.

Фото: YouTube Руслан Ригованов

Зарегистрированы также двое самовыдвиженцев: исполняющий обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт" Руслан Ригованов и старший руководящий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина" Сергей Носенко.

Фото: International Investment Partners Сергей Носенко

Таким образом всего по состоянию на вторник на выборы зарегистрировано 34 кандидата, на рассмотрении комиссии остаются документы от ещё более 30 лиц.

Другими кандидатами в президенты являются: