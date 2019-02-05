ЦИК зарегистрировал еще 4 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты на выборы 31 марта. Решения о регистрации были приняты сегодня, 5 февраля.
ЦИК зарегистрировал заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Виктора Кривенко как кандидата от партии "Народный рух Украины".
В 2012-2014 Кривенко был советником министра экономического развития (Петра Порошенко) и вице-премьер-министра (Александра Вилкула), в 2014 прошел в Раду под №5 в списке "Объединения "Самопомощь", в 2016 вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко", но в 2017 покинул ее.
Сергей Кривонос зарегистрирован от партии "Воины АТО". 2014-2016 он был начальником управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил.
Зарегистрированы также двое самовыдвиженцев: исполняющий обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт" Руслан Ригованов и старший руководящий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина" Сергей Носенко.
Таким образом всего по состоянию на вторник на выборы зарегистрировано 34 кандидата, на рассмотрении комиссии остаются документы от ещё более 30 лиц.
Другими кандидатами в президенты являются:
- Балашов Геннадий, партия "5.10"
- Бессмертный Роман, самовыдвиженец
- Богомолец Ольга, самовыдвиженка
- Богословская Инна, самовыдвиженка
- Бойко Юрий, самовыдвиженец
- Бондарь Виктор, "Возрождение"
- Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
- Габер Николай, самовыдвиженец
- Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
- Данилюк Александр, самовыдвиженец
- Деревянко Юрий, "Воля"
- Добродомов Дмитрий, "Народный контроль"
- Зеленский Владимир, "Слуга народа"
- Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
- Кива Илья, Социалистическая партия
- Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
- Кошулинский Руслан, "Свобода"
- Куприй Виталий, самовыдвиженец
- Ляшко Олег, Радикальная партия
- Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
- Мураев Евгений, партия "Наши"
- Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
- Насиров Роман, самовыдвиженец
- Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
- Скоцик Виталий, самовыдвиженец
- Смешко Игорь, самовыдвиженец
- Тарута Сергей, "Основа"
- Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
- Шевченко Александр, партия "Укроп"
- Шевченко Игорь, самовыдвиженец