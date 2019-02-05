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Посольство США отреагировало на отстранение Супрун

В дипведомстве пообещали следить за ситуацией.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине будет следить за ситуацией, связанной с лишением полномочий и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

Об этом говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.

Ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила обеспокоенность решением суда об отстранении Супрун.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева временно запретил Супрун осуществлять действия, направленные на исполнение обязанностей министра, мотивировав свое решение тем, что Супрун до сих пор остается в гражданстве США.

Суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун получила гражданство Украины, но до сих пор находится и в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство.

Супрун отстранена от должности и.о. министра на время рассмотрения судом иска Мосийчука, который требует установить факт отсутствия у нее полномочий министра.

Как ранее писал LB.ua, украинское законодательство не запрещает быть и.о. министра сколько угодно месяцев - этот вопрос вообще никак не регулируется.

В защиту Супрун высказались Кабмин, Президент Украины Петр Порошенко, группа народных депутатов.

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