Порошенко призвал Раду поддержать изменения в Конституцию о стремлении Украины в ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко убежден, что народные депутаты поддержат окончательное одобрение законопроекта по закреплению в Конституции курса Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО.

Об этом глава государства заявил во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

"Я оптимист и относительно изменений в Конституцию. И уверен в том, что страна способна отбросить любые противоречия, даже в условиях избирательного процесса. И надеюсь, что послезавтра Верховная Рада во втором чтении поддержит поправки в Конституцию, которые обязывают украинскую власть обеспечить вступление Украины в оба крупных международных союза", - сказал президент.

Петр Порошенко призвал депутатов сделать правильный выбор в этом вопросе.

"Мне советовали не вспоминать сегодня голосование, которое Верховная Рада Украины должна провести в четверг, на этой неделе, но я еще раз хочу призвать всех, отметив, как это важно", - добавил он.

По его словам, Россия будет пытаться сорвать планы Украины.

"Не исключено, что сейчас Россия очень активизируется, чтобы это сорвать. Но так же, как у нее это не получалось в течение последних 4,5 лет, я также надеюсь, что это не произойдет и сейчас. И этот момент истины покажет цену каждого политика и каждой политической силы. И я уверен, что единство и труд украинцев опровергали любые ожидания нашего северного соседа, любые пессимистические прогнозы. И я убежден и твердо верю в нашу победу", - подчеркнул глава государства.

22 ноября Верховная Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

Законопроект №9037 предварительно утвердили голосами 311 депутатов при 226 минимально необходимых. Для окончательного принятия документа нужно собрать не менее 300 голосов.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики. Его поддержали 276 народных депутатов, тогда как для изменения Конституции необходимо минимум 300 голосов.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины". Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.

Конституция Украины была принята в 1996 году и в нее уже не один раз вносили существенные изменения.



