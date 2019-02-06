В США суд по активам Лазаренко перенесли на март

Суд округа Колумбия перенес на март рассмотрение дела между правительством США и экс-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, чтобы стороны продолжили переговоры относительно условий мирового соглашения по поводу арестованных активов.

Заседание состоялось в среду в режиме телефонной конференции, сообщает Укринформ.

Согласно предварительной договоренности, которую озвучил во время слушаний судья Дж. М. Харви, стороны договорились о следующей встрече во второй половине дня 5 марта. Впрочем, как отметила после заседания секретарь в зале суда, точный график дальнейших встреч будет указан позже в судебных документах.

Из документов суда стало известно, что на нынешнем этапе в споре против правительства США выступают сразу несколько заявителей - Павел, Александр, Екатерина и Олеся Лазаренко. Их интересы представляют адвокаты, то есть никто из семьи украинского экс-премьера сейчас не присутствует на судебных слушаниях.

Кроме того, стало известно, что перед заседанием в среду стороны провели несколько переговоров, в том числе 31 января и 1 февраля 2019 года. Однако несмотря на усилия с обеих сторон, решение не было достигнуто, отмечается в документах.

В этой связи "стороны попросили продлить на две недели нынешний статус (переговоров - ред.) по этому делу", отмечается в выдержке, датированной 4 февраля.

Кроме того, стороны предложили суду установить дальнейший график рассмотрения дела.

Как сообщалось, дело США против Лазаренко о конфискации замороженных активов украинского экс-премьера продолжается с 2004 года. Этот процесс проходит отдельно от дела, по которому Лазаренко был вынесен тюремный срок и крупный штраф. Для того, чтобы конфисковать замороженные активы, правительство США должно доказать, что это именно те деньги, которые Лазаренко незаконно вывел в свое время из Украины. Поскольку это сделать сложно, в том числе, с учетом сроков процесса, стороны решили достичь мирового соглашения.

В материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Грабли по имени Лазаренко" говорилось, что Украина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко, если экс-премьер согласится на сделку с США.