Тимошенко: нужно расширять внутренний рынок для продукции отечественных металлургических заводов

Развитие отечественного горно-металлургического комплекса должно базироваться на расширении внутреннего рынка, доступных кредитах и общем росте уровня доходов украинцев. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с рабочими Никопольского ферросплавного завода и ветеранскими общественными организациями.

Как отметила лидер «Батькивщины», на горно-металлургическом комплексе держится значительная часть отечественной экономики. Но для того, чтобы реализовать колоссальный потенциал развития, который имеет эта отрасль, нужно расширять внутренний рынок для продукции отечественных металлургических заводов.

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Украина не должна зависеть исключительно от экспорта сырья и металлопроката. Если мы начнем мощно развивать строительство, мы можем строить сильные инфраструктурные проекты. И это даст возможность создать внутренний рынок для продукции металлургических заводов. Мы построим рынок сбыта в Украине и он будет лучшим, чем в мире, где мы торгуем с маленькой маржой», - сказала она.

Для модернизации отрасли нужны также кредитные ресурсы - под 3%, как в мире, а не под 20%, как сегодня в Украине.

«Нам нужно поощрять приток капитала, который даст возможность строить эффективную экономику, и как следствие, получать успешную работу, доходы, нормальные зарплаты», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, крайне важно сегодня и поднимать доходы людей, без этого удерживать работников на отечественных заводах будет сложно.

Лидер «Батькивщины» также напомнила, что во времена ее премьерства (2009 год), когда вспыхнул мировой финансовый кризис, и внешние рынки начали закрываться, она вместе с представителями горно-металлургических комбинатов выработала общую стратегию действий, которая не дала в то тяжелое время остановить развитие отрасли.