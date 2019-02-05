Тимошенко: Верховная Рада не рассматривает вопросы, касающиеся жизни людей

Повестка дня Верховной Рады наполнена лоббистскими законопроектами и не включает рассмотрение вопросов, которые улучшат жизнь рядовых украинцев. Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня во время открытия десятой сессии парламента VIII созыва.

Лидер «Батькивщины» возмутилась тем, что в повестку дня не включают законопроект об отмене постановления правительства о повышении цены на газ, который подписали все фракции, кроме правящей. Не включены такие важные вопросы, которые могли бы прекратить махинации с землей, создание ВСК, чтобы разобраться с коррупцией НАК «Нафтогаза» на тарифах людей, добавила она.

«В этом зале будут проводиться лоббистские законопроекты о черной приватизации, об отмывании и отката денег из бюджета. В бюджет уже заложили 2 млрд грн для семьи Порошенко, чтобы подкупать людей на выборах», - обратила внимание кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко также напомнила, что президент планирует повысить цены на газ с 1 мая на 16% и затем еще на 25%.

«Это просто уничтожение украинской нации. Членов комиссии, которая устанавливает тарифы, формирует президент своим указом. Поэтому он несет персональную ответственность за все тарифы, которые сегодня уничтожают людей», - подчеркнула она.