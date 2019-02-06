Тимошенко: персонифицированная пенсионная система позволит увеличить пенсии

Сейчас, по словам политика, люди получают в три раза меньше, чем отчисляют в виде налогов.

Введение в Украине персонифицированной системы пенсионного обеспечения позволит существенно увеличить пенсии.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на митинге в г. Марганец на Днепропетровщине.

По словам Юлии Тимошенко, проводимая властями пенсионная реформа имела только одну цель - сокращение расходов бюджета на содержание пенсионеров: «Это еще один элемент уничтожения украинского народа». К тому же, по ее словам, так называемая реформа увеличила пенсионный возраст.

Персонифицированная пенсионная система, уверена Тимошенко, предусматривает, что с первого дня работы для каждого человека в государственном банке открывается частный счет, на который будут отправляться пенсионные взносы. Граждане будут получать начисления депозитных процентов на эти взносы, и когда человек выходит на пенсию, он будет знать, сколько он имеет средств на счете, и сможет распоряжаться этими деньгами.

«Мы посчитали и выяснилось, что пенсионные взносы человека за всю жизнь, когда он работал, втрое больше, чем то, что человек получил потом на пенсии. Втрое больше перечислено! Почему такая система работает? Потому что на людях привыкли экономить, на людях привыкли зарабатывать», - заявила политик.

Она также отметила, что новая система позволит существенно увеличить пенсии.