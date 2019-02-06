Кремль назвал дело против Медведчука "репрессией"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возбуждение уголовного дела в Украине против Виктора Медведчука, кума президента России, - это политическая репрессия.

"Если это произойдет, то это будет просто очередная политическая репрессия", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

"Идет противоречивая информация - то ли оно возбуждено, то ли пока какие-то предварительные юридические действия осуществляются. Но в любом случае информация или о возбуждении, или о возможности возбуждения такого уголовного дела, конечно, является весьма тревожной", - подчеркнул Песков.

Напомним, 5 февраля 2019 года Генеральная прокуратура Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о совершении Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины.

Дело касается предложения Медведчука создать автономный регион Донбасс, которое может способствовать законодательному закреплению временной оккупации территории Донбасса и также предоставить иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.