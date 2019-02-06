Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
ГлавнаяПолитика

Ирина Луценко потребовала у Гриценко в суде 2,5 млн гривен

Иск касается слов кандидата о мнимой службе сына Луценко в АТО.

Ирина Луценко потребовала у Гриценко в суде 2,5 млн гривен

Депутат Верховной Рады, жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко подала в суд на бывшего министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом она рассказала в эфире телеканала Zik 5 февраля.

Иск касается заявления Гриценко о том, что война в Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта.

"Я уже подала в суд за ложь Анатолия Гриценко, за то, что он обидел семью, для защиты чести и достоинства семьи Луценко и нас как родителей. Потому что это неправда, что мы прятали своего ребенка", - заявила Ирина Луценко.

"Сумма иска будет 2,5 млн гривен. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел для того, чтобы внести залоговый платеж, который берет Центральная избирательная комиссия у кандидата в президенты. Если он нашел как верховный главнокомандующий, - как он себе думает, так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина, - то проигранный в суде иск будет стоить того же залог", - сказала она.

Напомним, что судебному иску предшествовала заочная фейсбучная ссора Анатолия Гриценко и Юрия Луценко.

Гриценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что война в Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта. Гриценко сказал, что некоторые чиновники полностью, некоторые после нескольких месяцев в АТО, - заблаговременно возвращали своих детей домой, или в парламент, или в "Укроборонпром", когда других военнослужащих мобилизовали на год и более.

Генпрокурор возмутился словами Гриценко и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.

Гриценко извиниться перед Луценко отказался

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также