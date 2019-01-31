Турчинов о заявлении Гриценко: ​В отличие от экс-министра обороны мой сын был в АТО

"Я много лет знаю Гриценко, и могу привести множество фактов, доказывающих его трусость, лживость и пустое позерство"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ответил на заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который утверждал, что сын главы СНБО не служил в зоне АТО.

"В отличие от экс-министра обороны правительства Януковича Анатолия Гриценко, мой сын в самые трудные для нашего государства времена - летом 2014 года, сразу после получения диплома украинского вуза, ушел добровольцем в Национальную гвардию", - написал Турчинов в фейсбуке.

Секретарь СНБО отметил, его сын прослужил полтора года - с лета 2014-го до начала 2016-го года, и только когда уровень противостояния начал снижаться, уволился из Нацгвардии.

"Я много лет знаю Гриценко, и могу привести множество фактов, доказывающих его трусость, лживость и пустое позерство. Зная об этом, он при каждом удобном случае рассказывает о своих мечтах меня расстрелять или хотя бы посадить", - заявил Турчинов.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону кандидат в президенты Анатолий Гриценко на вопрос, почему он не пошел на фронт в 2014-м году, Гриценко ответил, что его воинская специальность якобы не была востребована на Донбассе. При этом кандидат в президенты добавил, что не прятал своего сына от фронта так, "как это сделали Порошенко, Луценко, Пашинский или Турчинов".

Генпрокурор Юрий Луценко возмутился словами Гриценко и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно. Гриценко извиниться перед Луценко отказался.

Впоследствии представитель Президента Украины в Верховной Раде, супруга главы ГПУ Ирина Луценко сообщила, что намерена подать в суд на Анатолия Гриценко из-за заявления последнего о ее сыне Александре.



