Парубий назвал Супрун "провайдером медицинской реформы"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил поддержку Ульяне Супрун, которую Окружной админсуд Киева временно отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения по иску народного депутата Игоря Мосийчука.

"Ульяна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу", - написал Парубий на своей странице в Facebook.

Он назвал руководителя Минздрава борцом с коррупцией.

"Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли - коррупцией! Она дала бой медицинской мафии, которая цинично зарабатывает на здоровье украинцев", - добавил спикер, выразив уверенность, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу.

"Я поддерживаю Супрун! Ульяна, мы победим!", - подытожил Парубий.

Напомним, ранее сегодня Окружной административный суд Киева временно запретил Супрун осуществлять действия, направленные на исполнение обязанностей министра, мотивировав свое решение тем, что Супрун до сих пор остается в гражданстве США.