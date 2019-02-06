ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты Украины.

Решение было принято на заседании в среду, сообщается на сайте ЦИКа.

"В Комиссию 2 февраля 2019 года гражданин Украины Тимошенко Юрий Владимирович лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента вместе с приложенными документами для регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. В тот же день в ЦИК поступили документы для регистрации кандидата на пост президента Украины Новака Андрея Еремеевича, выдвинутого 24 января 2019 на XII внеочередном съезде политической партии "Патриот", - говорится в сообщении.

Также в ЦИК 2 февраля поступили документы для регистрации кандидата Журавлева Василия Николаевича, выдвинутого 25 января 2019 на внеочередном Всеукраинском съезде политической партии "Стабильность".

"Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала троих кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины", - отмечается в сообщении.

Таким образом, на данный момент зарегистрированы 37 кандидатов.

Напомним, документы на участие в выборах президента подали 89 человек.